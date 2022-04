Telia : L'UE autorise une acquisition avec Brookfield

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Telia Towers Sweden par Telia Company, toutes deux suédoises, et par Brookfield Asset Management du Canada.



Telia Towers Sweden possède et exploite des mâts et des tours en Suède aux fins du placement de la technologie de communication sans fil. Telia Company fournit des services de télécommunications mobiles et fixes, ainsi que des services à large bande et de télévision au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Norvège et en Suède.



Brookfield fournit une gamme de produits et de services d'investissement publics et privés dans le monde entier et est particulièrement active dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, des énergies renouvelables et du capital-investissement.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'opération ne créera aucun chevauchement entre les activités des entreprises.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.