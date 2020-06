Telia : L'équipe de direction en partie renouvelée

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms suédois Telia a annoncé lundi l'arrivée de deux nouveaux cadres dirigeants dans le cadre de sa stratégie visant à se recentrer sur les marchés nordiques et baltes.



Le groupe, qui s'est défait la semaine passée de ses derniers liens avec le marché turc, a fait part ce matin de la nomination de Markus Messerer - l'actuel patron de l'entreprise informatique suisse Alltron - au poste de directeur de la stratégie, de l'innovation et des activités internationales.



Rachel Samren, du groupe Millicom, rejoindra l'opérateur de télécommunications en qualité de directrice des affaires extérieures et de la gouvernance.



Autre changement notable, Dan Stromberg - le patron de la succursale lituanienne - prendra désormais en charge l'ensemble de la région 'LED' (Lituanie, Estonie et Danemark).



Ce remaniement entraînera les départs, entre autres, d'Asa Jamal, responsable de la communication, et d'Emil Nilsson, le précédént patron de la branche 'LED'.



Toutes ces annonces interviennent alors qu'Allison Kirkby, la nouvelle directrice générale du groupe, a pris officiellement ses fonctions le mois dernier.



