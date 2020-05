Telia : Freiné par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Telia ne grappille que 0,4% sur l'OMX, freiné par des propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 couronnes suédoises, dans une note sur les opérateurs télécoms nordiques.



Le bureau d'études s'attend à ce que les revenus et l'EBITDA stables du groupe sur son marché national suédois 'soient plus que contrebalancés par les défis commerciaux en cours en Norvège, en Finlande et au Danemark'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer