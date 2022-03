Telia : A lancé une émission obligataire verte de 500 ME

(CercleFinance.com) - Telia Company a réalisé l'émission d'une deuxième obligation hybride verte de 500 millions d'euros.



La nouvelle obligation hybride est émise dans le cadre du refinancement par Telia des prochaines dates d'appel pour les obligations hybrides en circulation en octobre 2022 et avril 2023.



Agneta Wallmark, VP Head of Group Treasury chez Telia Company, a déclaré : ' Ces investissements augmenteront l'efficacité énergétique et libéreront les avantages environnementaux de la numérisation dans divers secteurs, notamment grâce aux propres solutions numériques de Telia qui permettent aux clients de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre '.



