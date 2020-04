Telenor : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Telenor chute de 4,6% à Oslo, sur fond de dégradation de conseil chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 167 à 165 couronnes norvégiennes, le broker expliquant attendre 'un meilleur point d'entrée'.



S'il reconnait que Telenor est entré dans la crise du Covid-19 en 'forme solide', Berenberg pointe les développements en Asie qui 'révèlent un potentiel de chute des revenus d'abonnements et de trafic durant le confinement plus important' que ce qu'il attendait.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer