Telenor : Le titre recule après les résultats de 4e trimestre

(CercleFinance.com) - L'opérateur norvégien Telenor navigue à contre-courant du marché mercredi suite à la publication de ses résultats de quatrième trimestre, qui s'accompagnent de prévisions jugées décevantes.



Vers 14h15, le titre Telenor lâche plus de 5,3% alors que l'OSEBX, l'indice de référence de la Bourse d'Oslo, gagne 0,9% et que l'indice des valeurs télécoms européennes avance de 0,5%.



Sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe de télécommunications, présent dans les pays nordiques et en Asie, est ressorti à 28,15 milliards de couronnes (-4%), un niveau conforme aux attentes du marché.



Mais son résultat brut d'exploitation (Ebitda) a diminué de 1,1% en données organiques, à 11,74 milliards de couronnes, contre 12,55 milliards de couronnes un an plus tôt, une performance nettement inférieure aux prévisions.



Ses objectifs pour le nouvel exercice semblent également décevoir le marché.



Pour 2022, Telenor s'attend en effet à enregistrer un résultat opérationnel (Ebitda) proche, ou légèrement supérieur à ses niveaux de 2021.



