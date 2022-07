Telenor : Le titre décroche après une publication mitigée

(CercleFinance.com) - L'opérateur mobile norvégien Telenor chute lourdement ce mardi à la Bourse d'Oslo suite à une publication trimestrielle jugée contrastée.



Le groupe de télécoms a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,2% au titre du deuxième trimestre, à 28 milliards de couronnes, dont une croissance organique de 1,5% dans les services.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) avant éléments exceptionnels pour la période allant d'avril à juin est, lui, ressorti en hausse de 1,2% à 12,5 milliards de couronnes, dont une progression de 0,3% en données organiques.



Si ces performances sont supérieures aux attentes du marché, les analystes font état d'une publication mitigée, marquée par la vigueur de ses activités dans les pays nordiques mais aussi par une faiblesse récurrente sur les marchés d'Asie.



'Nous considérons cette présentation encourageante en vue de la réalisation des objectifs, tout particulièrement en termes de chiffre d'affaires', soulignent ce matin les équipes d'UBS.



Le bureau d'études dit cependant s'inquiéter des charges de dépréciation notables passées au Pakistan et des difficultés rencontrées sur le marché thaïlandais, un constat qui le conduit à rester 'neutre' sur le titre.



Cotée à la Bourse d'Oslo, l'action Telenor lâchait plus de 5,7% dans le sillage de cette publication.



