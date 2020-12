Telenor : En forte hausse, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Les actions de Telenor sont en hausse de près de 2% ce matin, alors que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre passant de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer'.



Dans une note sur les sociétés européennes de télécommunications, l'analyste a déclaré qu'il voyait une forte reprise post-Covid-19 et une accélération de la croissance du marché norvégien, ce qui a conduit à des mises à niveau, ainsi que des possibilités de fusions et acquisitions.



Barclays a également relevé son objectif de cours sur le titre, de 170 couronnes norvégiennes à 190 couronnes norvégiennes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.