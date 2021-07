Telenor : Des résultats trimestriels meilleurs que prévu

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms norvégien Telenor progresse de plus de 3% mardi à la Bourse d'Oslo, l'une des meilleures performances de la place, après l'annonce de résultats meilleurs que prévu.



Le plus grand fournisseur de télécommunications et de services numériques du pays a fait état ce matin d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 12,35 milliards de couronnes (environ 1,2 milliard d'euros) pour le deuxième trimestre, un résultat en baisse de plus de 6% mais nettement supérieur au consensus.



Le groupe a en outre relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, prévoyant désormais un Ebitda en croissance organique de 0% à 2% en 2021.



'Il s'agit d'un solide trimestre pour Telenor, essentiellement dû à une amélioration généralisée de l'activité dans les pays nordiques, mais les investisseurs vont chercher à se rassurer face à l'impact continu du Covid dans certains marchés d'Asie', préviennent les analystes d'UBS.



L'action Telenor affichait vers 12h00 un gain de 3,2%.



