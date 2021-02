Telefónica : Bénéfice net de 1 582 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 43 076 millions d'euros, soit 11% de moins qu'en 2019. En organique, le chiffre d'affaires a reculé à 3,3% et à 2,4% pour les quatre marchés les plus importants.



' L'entreprise affiche une amélioration progressive de son activité commerciale et opérationnelle au dernier trimestre de l'année, avec un chiffre d'affaires de 10 909 millions d'euros ' souligne le groupe.



Telefónica a enregistré un bénéfice net de 1 582 millions d'euros en 2020, en hausse de 38,5% par rapport à l'année précédente. Entre octobre et décembre, le résultat net a atteint 911 millions d'euros.



Au dernier trimestre 2020, les flux de trésorerie disponibles ont atteint 1 993 millions d'euros, soit 13,2% de plus qu'à la même période de 2019. La dette financière nette de Telefónica a diminué de 1 449 millions d'euros et de 2 516 millions d'euros pour l'ensemble de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.