Telecom Italia : Signe un partenariat stratégique avec Google

(CercleFinance.com) - Telecom Italia a annoncé ce matin avoir conclu une collaboration technologique conjointe avec Google à la suite du protocole d'accord (MoU) signé l'année dernière.



Selon les termes de l'accord, les deux sociétés mettront en oeuvre des initiatives conjointes de mise sur le marché pour aider les entreprises italiennes à bénéficier des technologies cloud.



Cette décision intervient alors que TIM cherche à accélérer son expansion dans la 5G, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (AI).



TIM a déclaré qu'il avait pour objectif de stimuler la croissance de ses revenus provenant des services technologiques, visant à atteindre 1 milliard d'euros de revenus et 400 millions d'euros d'EBITDA d'ici 2024.



