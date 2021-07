Telecom Italia : Révise ses objectifs après l'accord avec DAZN

(CercleFinance.com) - Telecom Italia a mis à jour ses objectifs pour prendre en compte l'accord de distribution avec DAZN.



L'accord avec DAZN pour la distribution du championnat de Serie A permet une accélération de la croissance des revenus et de l'EBITDA en 2022-2023, avec des objectifs 2021 confirmés pour les revenus (croissance stable à faible à un chiffre).



Le groupe vise désormais une croissance d'environ 5% de ses revenus et de son EBITDA.



Les objectifs de génération de trésorerie sont confirmés: 4 milliards d'euros de flux de trésorerie disponibles sur la période 2021-2023.



