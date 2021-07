Tele2 : Le titre grimpe après de solides trimestriels

(CercleFinance.com) - Tele2 a fait état mercredi de 'solides' résultats au titre du deuxième trimestre, à la faveur de bonnes performances dans les pays Baltes et d'une stabilisation de son activité en Suède.



A la suite de la publication de ces comptes trimestriels, le titre de l'opérateur télécoms suédois s'adjugeait près de 6% à la Bourse de Stockholm alors que l'indice regroupant les valeurs télécoms européennes perdait 0,5%.



Tele2 a annonce ce matin avoir dégagé un bénéfice net de 1,4 milliard de couronnes sur les trois mois écoulés (soit environ 140 millions d'euros) contre 900 millions de couronnes il y a un an.



Son 'EBITDAaL' récurrent - une mesure-clé du secteur des télécoms - a signé une croissance organique de 8% à 2,4 milliards de couronnes, sous l'effet de réductions de coûts, de dépenses marketing allégées et d'un moindre impact lié à la pandémie.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 6,6 milliards de couronnes, soit une croissance organique de 1%.



Tele2, qui a désormais bouclé le rachat de Com Hem, indique avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles, prévoyant désormais une croissance de son EBITDAaL récurrent de l'ordre de 5% cette année, contre 2%-4% jusqu'à présent.



