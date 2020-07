Tele2 : Johnsen va remplacer Nilsson au poste de DG

(CercleFinance.com) - Après six ans en tant que DG de Com Hem et de Tele2, Anders Nilsson a décidé de démissionner de son poste, a annoncé l'opérateur de télécommunications suédois.



Le groupe a déclaré que Kjell Morten Johnsen va le remplacer à ses fonctions à partir du 15 septembre. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, y compris des postes clés, tels que COO de l'opérateur de téléphonie mobile VEON et directeur de Telenor Europe, a déclaré Tele2.



Anders Nilsson a déclaré au conseil d'administration qu'il souhaitait quitter son poste plus tôt cette année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer