Tele2 : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Tele2 gagne 1,6% sur l'OMX avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours remonté de 130 à 140 couronnes suédoises sur le titre de cet opérateur télécoms scandinave.



'Une analyse approfondie des dépenses d'investissement 'non fibre' sur la dernière décennie montrent une intensité en capital bien plus faible chez Tele2', souligne le broker dans une note sur les services télécoms en Europe.



