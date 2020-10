Tele2 : Bénéfice en hausse, mais ventes organiques en baisse

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécom suédois Tele2 a annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés, même si les ventes organiques sont en baisse en raison de la pandémie de coronavirus.



Avec 6,6 milliards de couronnes suédoises, les ventes organiques de Tele2 au troisième trimestre ont diminué de 3 % par rapport à l'année précédente, alors que les revenus des services aux utilisateurs finaux ont chuté de 2 % à 4,9 milliards de couronnes suédoises.



L'EBITDA de l'entreprise a augmenté de 2 %, grâce aux bonnes performances dans les pays baltes et aux économies réalisées, tandis que le bénéfice net a augmenté pour atteindre 1,2 milliard de couronnes suédoises, contre 1 milliard il y a un an.



Le DG Kjell Johnsen a déclaré qu'il s'attendait à 'une marge d'amélioration opérationnelle pour une plus grande création de valeur'.



Tele2 a récemment été autorisé à participer à la prochaine vente aux enchères de la 5G suédois.



