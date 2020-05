Technicolor : En négociations pour un nouveau financement

(CercleFinance.com) - Technicolor recule de 2% après que le spécialiste des technologies de l'image a entamé des discussions avec certains créanciers financiers et tiers investisseurs afin d'obtenir un nouveau financement qui s'élèverait à environ 400 millions d'euros.



Ce nouveau financement lui permettrait de rembourser la ligne de crédit à court terme de 110 millions de dollars accordée par JP Morgan en mars dernier et arrivant à échéance le 31 juillet, et de financer ses besoins de liquidité à partir de juillet 2020.



En outre, Technicolor a l'intention de 'mettre en place une structure financière durable à long terme, y compris au moyen d'une conversion de créances en capital'. Aussi, il sollicite l'accord de ses créanciers pour permettre la nomination éventuelle d'un conciliateur.



