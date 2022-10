TaTaTu : Le titre grimpe pour son premier jour de cotation

(CercleFinance.com) - L'action de la plateforme de réseaux sociaux TaTaTu s'inscrit en hausse de 27% mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris.



L'admission sur Euronext Growth Paris des 814,3 millions d'actions ordinaires composant le capital de la société technologique a été réalisée suite à un placement privé sur la base d'un prix de référence de deux euros l'action.



La capitalisation boursière ressort ainsi à plus de deux milliards d'euros pour son premier jour de cotation.



TaTaTu affiche le spécificité de récompenser ses utilisateurs en leur octroyant des 'TTU Coins' pour la visualisation de contenu et pour leurs activités sur les réseaux sociaux.



Les membres peuvent publier des photos et des vidéos et gagner ainsi plus de 'coins' lorsque d'autres usagers aiment, commentent, visualisent ou partagent leurs publications.



Tatatu S.p.A. a été fondé en 2020 par Andrea Iervolino, un producteur de films.



