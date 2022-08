Tata Steel : Signe un accord avec Gurobi Optimization

(CercleFinance.com) - Tata Steel a signé un accord avec Gurobi Optimization, créateur d'un système d'optimisation mathématique.



Pour faire face aux énormes complexités du mélange de charbon et rationaliser la production, Tata Steel a créé son propre modèle d'optimisation du mélange de charbon (CBOM).



' Avec l'aide de Gurobi, ce modèle devrait permettre de réduire les coûts de plusieurs millions à long terme ' indique le groupe.



'Les outils que nous avons développés avec Gurobi font déjà partie de nos opérations régulières et continueront de l'être dans un avenir prévisible', déclare Paul Dickinson, directeur technique de la production de charbon chez Tata Steel.



