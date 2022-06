Target : Réduction des prévisions de marge opérationnelle

(CercleFinance.com) - Target annonce réduire ses prévisions de taux de marge opérationnelle, l'anticipant désormais aux environs de 2% pour son deuxième trimestre comptable et aux environs de 6% pour la seconde moitié de l'exercice en cours.



Il justifie cet abaissement par 'un ensemble de mesures visant à ajuster la taille de ses stocks pour le reste de l'année et à créer une flexibilité supplémentaire pour se concentrer sur le service aux clients dans un environnement en évolution rapide'.



En particulier, la chaine de supermarchés prévoit plusieurs mesures au cours du deuxième trimestre, y compris des démarques supplémentaires, la suppression des stocks excédentaires et l'annulation des commandes.



Target continue néanmoins de s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre', ainsi qu'à un maintien ou des gains de parts de marché en 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.