Target : Recul de 6% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La chaine de magasins à bas prix Target publie un BPA ajusté en recul de 6,2% à 2,05 dollars au titre de son premier trimestre 2023, avec une marge opérationnelle de 5,2% pour des ventes en hausse de 0,5% à plus de 24,9 milliards de dollars.



En données comparables, les ventes du distributeur alimentaire ont toutefois stagné 'dans un environnement de plus en plus difficile', une hausse de 0,7% des ventes en magasins ayant été contrebalancée par une contraction de celles par le canal numérique.



S'il maintient ses objectifs annuels, Target indique prévoir, compte tenu du ralentissement des tendances des ventes au premier trimestre, une baisse à un chiffre bas de ses ventes comparables, ainsi qu'un BPA ajusté entre 1,30 et 1,70 dollar pour le trimestre en cours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.