Target : Prévoit l'embauche de 100 000 saisonniers

(CercleFinance.com) - Target lance la saison des fêtes avec l'événement Target Deal Days, qui proposera du 6 au 8 octobre, des centaines de milliers d'offres de Noël.



Le détaillant prévoit d'embaucher jusqu'à 100 000 membres de l'équipe saisonnière pour créer une expérience de magasinage inégalée, en aidant les clients à faire leurs achats.



' Nous mettons en place des offres plus tôt que jamais et nous nous assurons que notre équipe est prête à aider nos clients à faire leurs achats quand et comme ils le souhaitent. ', a déclaré Christina Hennington, vice-présidente exécutive et directrice de la croissance, Target.



