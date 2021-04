Target : Plus d'achats auprès des PME afro-américaines

(CercleFinance.com) - Target a annoncé mercredi qu'il comptait consacrer une enveloppe de plus de deux milliards de dollars à ses approvisionnements réalisés auprès de la communauté afro-américaine d'ici à la fin 2025.



Le distributeur américain s'est engagé à ajouter des références provenant de plus de 500 fournisseurs afro-américains dans des catégories allant des produits de beauté à l'alimentation et à faire appel à davantage de partenaires issues de la communauté noire en vue d'améliorer ses activités de vente au détail et son expérience d'achat.



Target explique qu'il compte par ailleurs mettre en place de nouvelles ressources afin de promouvoir les carrières de ses salariés noirs au sein du secteur du commerce du détail.



Le spécialiste du 'discount' s'était récemment engagé à augmenter de 20% la représentation de ses salariés noirs au sein des effectifs au cours des trois années à venir.



Le groupe avait également manifesté la volonté d'aborder, de manière plus générale, le problème des barrières systémiques et structurelles rencontrées par la communauté noire.



