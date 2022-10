Target : Les actions bondissent après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Les actions de Target augmente de près de 6% après les commentaires positifs d'un courtier sur le groupe américain.



Ce matin, Jefferies a fait passer le titre de 'conserver' à 'achat' et a relevé son objectif de cours de 170 dollars à 185 dollars.



Dans une note aux clients, la société de courtage a déclaré qu'elle pensait que Target et Walmart étaient bien positionnés pour faire face à un contexte macroéconomique difficile.



En ce qui concerne Target, Jefferies a déclaré que la société est encore mieux positionnée par rapport à ses pairs compte tenu du ralentissement de la croissance de ses stocks en glissement annuel. En conséquence, il a relevé ses estimations de bénéfices au-dessus du consensus.



'Dans un contexte macroéconomique difficile, une valorisation modérée et des améliorations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que du positionnement des stocks soutiennent notre position haussière sur Target', explique-t-il.



