Target : Le service en 'drive' avec Starbucks va être étendu

(CercleFinance.com) - Le distributeur américain Target a annoncé mercredi qu'il allait déployer à grande échelle le service consistant à proposer à ses clients la livraison en 'drive' de boissons Starbucks.



Suite à une phase pilote réussie, le groupe a prévu de développer son offre cet été avec l'objectif de le proposer dans plus de 1700 magasins d'ici au mois d'octobre.



Aux termes du partenariat, les clients ayant recours à l'application 'Drive Up' de Target pour passer leurs commandes pourront aussi utiliser la solution pour commander gratuitement un café Starbucks, qui leur sera ensuite apporté en 'drive' en même temps que leurs achats.



Pour mémoire, Target collabore depuis plus de 20 ans avec Starbucks, qui l'a vu installer plus de 1700 cafés dans ses points de vente aux Etats-Unis.



