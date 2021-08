Target : Le partenariat avec Disney renforcé en vue de Noël

(CercleFinance.com) - La chaîne de supermarchés américaine Target a annoncé lundi qu'elle allait étendre son partenariat avec le géant du divertissement Disney, qualifié de 'succès majeur'.



En perspective de la saison des achats de Noël, le distributeur a prévu de compter, d'ici à la fin de l'année, plus de 160 'corners' Disney au sein de ses magasins aux Etats-Unis.



Pour mémoire, l'accord conclu en 2019 par les deux groupes portait initialement sur l'ouverture de 25 boutiques dédiées et la commercialisation d'un catalogue composé de 450 références, essentiellement issu des catalogues 'Star Wars' et 'La Reine des Neiges'.



Cette année, l'offre Disney devrait faire la part belle à la dernière sortie du groupe de divertissement, 'Raya et le dernier dragon'.



Target explique qu'il compte, en parallèle, renforcer le référencement des jeux et jouets Disney au sein de son offre en ligne.



