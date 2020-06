Target : Fermetures de magasins en raison des émeutes

(CercleFinance.com) - Target dit avoir pris la décision de fermer plusieurs de ses magasins aux Etats-Unis en raison de l'impact des violentes manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd.



Le distributeur 'discount' américain - qui explique vouloir assurer la sécurité de ses employés et des ses clients - indique avoir fermé 'jusqu'à nouvel ordre' ses magasins de Broadway Oakland (Californie), Atlanta Sud (Géorgie), South Loop Chicago (Illinois), Uptown Minneapolis (Minnesota) et Washington Square Philadelphie (Pennsylvanie).



A Minneapolis, son magasin du 2500 Lake Street - proche du lieu de décès de George Floyd et qui avait fait l'objet de scènes de pillage la semaine passée - devrait être reconstruit et rouvrir d'ici à la fin de l'année.



