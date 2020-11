Target : Dévoile son programme pour la 'Cyber Week'

(CercleFinance.com) - Cette année, la société Target prévoit de lancer sa 'Cyber Week' dès le dimanche 29 novembre et de l'achever le samedi 5 décembre, et annonce des offres sur des catégories clés et des articles les plus vendus tels que l'électronique, les jouets, la décoration intérieure et les vêtements.



Nouveauté cette année, Target prévoit deux 'ventes flash' numériques durant le 'Cyber Monday', et promet 'certains des prix les plus bas de la saison' sur des dizaines d'articles.



La plupart des produits seront éligibles à la livraison et au ramassage le jour même, assure le détaillant.



