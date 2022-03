Target : BPA record au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Target revendique un BPA ajusté record de 3,19 dollars au titre des trois derniers mois de l'exercice écoulé, en progression de près de 20% en comparaison annuelle, malgré des investissements importants dans les effectifs, les prix et la disponibilité des stocks.



La marge opérationnelle du groupe de distribution alimentaire à bas prix s'est améliorée de 0,3 point à 6,8% pour un chiffre d'affaires de 31 milliards, avec une croissance de 8,9% des ventes en données comparables (dont +9,2% pour les ventes sur Internet).



Pour son exercice 2022, Target vise une croissance des revenus dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, une marge d'exploitation de 8% ou plus, et une croissance dans le haut de la plage à un chiffre du BPA ajusté.



