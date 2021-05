Target : BPA plus que multiplié par six au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Target publie un BPA ajusté en progression de 525% à 3,69 dollars pour son premier trimestre comptable, largement au-dessus du consensus, revendiquant notamment pour plus d'un milliard de dollars de gains de parts de marché.



La marge opérationnelle s'est améliorée de 7,4 points à 9,8% pour des revenus en hausse de 23,4% à 24,2 milliards de dollars, dont une croissance de 22,9% en données comparables tirée par un bond de 50% des ventes sur Internet.



Pour le trimestre en cours, la chaine de magasins à prix réduits anticipe une croissance des ventes en comparable 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', et une marge opérationnelle bien au-dessus de 7,2%, mais probablement en dessous de 10%.



