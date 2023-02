Target : Baisse de 41% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le distributeur à bas prix Target publie un BPA ajusté de 1,89 dollar pour le quatrième trimestre de son exercice 2022, en baisse de 41% en comparaison annuelle, avec un taux de marge d'exploitation en recul à 3,7%, contre 6,8% un an auparavant.



A 31,4 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 1,3%, dont une hausse de 0,7% des ventes en données comparables tirée par des ventes en magasins accrues de 1,9% alors que les ventes numériques ont reculé de 3,6%.



Target vise pour 2023 un BPA ajusté entre 7,75 et 8,75 dollars, contre 6,02 dollars sur l'exercice écoulé, et des ventes comparables en baisse ou en hausse 'dans le bas de la plage à un chiffre', après une croissance de 2,2% en 2022.



