Target : +17,2% de ventes comparables durant les fêtes

(CercleFinance.com) - Target annonce que les ventes comparables au cours de la période des fêtes aux Etats-Unis (mois de novembre et décembre 2020) ont augmenté de 17,2%, sous l'effet d'une augmentation de 4,3% du trafic et d'une hausse de 12,3% du ticket moyen.



Le distributeur à prix réduits précise que ses ventes comparables dans les magasins physiques ont augmenté de 4,2%, tandis que celles réalisées par le canal numérique ont doublé (+102%), tirées principalement par les services le jour même (+193%).



Le groupe basé dans le Minnesota ajoute qu'il a continué de gagner des parts de marché dans ses cinq principales catégories de marchandises, la croissance la plus forte ayant été réalisée dans la catégorie maison.



