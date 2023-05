Tapestry : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Tapestry relève ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA entre 3,85 et 3,90 dollars, ainsi que des revenus approchant les 6,7 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 3% hors effets de changes.



Le groupe de luxe, maison-mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, a engrangé un bénéfice net de 187 millions de dollars sur son troisième trimestre comptable, soit un BPA en augmentation de 70% à 0,78 dollar.



Tapestry précise que cette forte progression résulte à la fois d'une amélioration de sa marge opérationnelle, de 3,2 points à 15%, et d'une croissance de ses revenus, de 5% à 1,51 milliard de dollars (+9% hors effets de changes).



