Tapestry : BPA accru de 27% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Tapestry, la maison-mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, fait part d'une augmentation de son BPA de 27% pour son quatrième trimestre comptable, à 0,95 dollar, malgré des revenus stables à 1,62 milliard de dollars (+1% hors effets de changes).



Le groupe de luxe revendique en effet une expansion significative de sa marge d'exploitation en comparaison annuelle, de 0,9 point de pourcentage à 16,9%, alimentée par une amélioration de sa marge brute de 3,50 points à 72,4%.



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'exercice 2022-23 un BPA ajusté record de 3,88 dollars et des revenus de 6,66 milliards, Tapestry vise pour l'exercice qui commence, une fourchette-cible de 4,10-4,15 dollars et un objectif de près de 6,9 milliards.



Pour rappel, le groupe a annoncé la semaine dernière un relèvement de 17% de son dividende, à un taux annuel de 1,40 dollar par action, ainsi qu'un accord pour racheter Capri Holdings, la maison-mère de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors.



