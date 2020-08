Take-Two : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a relevé lundi soir ses objectifs pour son exercice 2020-21, visant désormais un bénéfice net compris entre 349 et 380 millions de dollars, soit 3,04 à 3,30 dollars par action, et des revenus entre 2,8 et 2,9 milliards.



Sur les trois premiers mois de son exercice, l'éditeur de jeux vidéo a engrangé un bénéfice net presque doublé (+91%) à 88,5 millions de dollars, soit 77 cents par action, pour des revenus en croissance de 54% à 831,3 millions, un record pour cette période de l'année.



