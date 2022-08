Take-Two : En perte nette au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a publié lundi soir une perte nette de 104 millions de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23 (0,76 dollar par action), comparativement à un bénéfice net de 152,3 millions (1,30 dollar par action) un an auparavant.



Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo ont pourtant augmenté de 36% pour atteindre 1,1 milliard de dollars (dont 94% de revenus réalisés par la voie numérique), soutenus notamment par les franchises 'NBA', 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead'.



Take-Two met à jour ses perspectives pour inclure le regroupement avec Zynga à compter de la date de leur fusion (réalisée le 23 mai dernier), y compris des réservations nettes de 5,8 à 5,9 milliards de dollars pour l'exercice 2022-23.



