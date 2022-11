Take-Two : Des prévisions de commandes abaissées

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable lundi soir, l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive a abaissé ses prévisions de commandes nettes pour son exercice 2022-23 à entre 5,4 à 5,5 milliards de dollars.



'Nos prévisions revues à la baisse reflètent les changements dans notre pipeline, les fluctuations des taux de change et une vision plus prudente du contexte macroéconomique actuel, en particulier dans le mobile', explique le CEO Strauss Zelnick.



Sur le trimestre écoulé, le détenteur des franchises 'NBA', 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead' a essuyé une perte nette de 1,54 dollar par action pour des revenus en augmentation de 62% à 1,4 milliard de dollars et des commandes nettes en hausse de 53% à 1,5 milliard.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.