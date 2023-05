Take-Two : Dans le rouge malgré une forte hausse d'activité

(CercleFinance.com) - Take-Two publie un chiffre d'affaires de 1446 M$ au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2023 (soit la période entre le 1er janvier et le 31 mars 2023), un chiffre en hausse de 55% par rapport à la même période un an plus tôt.



La hausse de l'activité trimestrielle s'accompagne d'une très forte augmentation des dépenses d'exploitation : celles-ci ont plus que doublé en l'espace d'un an, passant de 402 à 925 M$.



Par conséquent, Take-Two enregistre une perte nette trimestrielle de 610 M$, loin du bénéfice net de 111 M$ enregistré au 4e trimestre de l'exercice 2022. Le BPA trimestriel ressort ainsi à -3,62$ contre +0,95$ un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Take-Two enregistre une forte hausse de son CA, à 5350 M$ (+52%) tandis que les dépenses d'exploitation explosent et passent de 1495 à 3450 M$. Take-Two enregistre ainsi une perte nette de 1124 M$ sur l'exercice, loin du gain de 418 M$ réalisé douze mois plus tôt.



Pour l'exercice 2024, Take-Two vise un chiffre d'affaires compris entre 5,37 et 5,47 milliards de dollars, avec une perte nette estimée entre 596 et 648M$.



