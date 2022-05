Take-Two : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a dévoilé lundi soir un BPA supérieur aux attentes selon Wedbush, à 1,09 dollar au titre de son dernier trimestre 2021-22, là où le broker l'attendait à 1,03 dollar et alors que l'éditeur de jeux vidéo visait une fourchette de 78-88 cents.



Les revenus ont augmenté de 11% à 930 millions de dollars, tandis que les réservations nettes ont augmenté de 8% à 846 millions, manquant l'estimation de 888 millions de Wedbush, mais figurant dans le haut de la fourchette-cible du groupe (808-858 millions).



Le broker indique abaisser ses estimations pour l'exercice qui commence, n'attendant plus qu'un BPA de 4,45 dollars (et non plus de 6,95 dollars), ainsi que son objectif de cours de 180 à 145 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.