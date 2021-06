Take-Two : Bien orienté, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% à la Bourse de New York après l'analyse positive de Jefferies.



Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur Take-Two Interactive de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 185 à 231 dollars, mettant en avant 'deux choses qui se sont produites' depuis son initiation de couverture sur l'éditeur de jeux vidéo.



'Premièrement, notre crainte à court terme de prévisions inférieures aux attentes pour l'exercice 2021-22 est derrière nous (3,75 à quatre dollars contre un consensus à 6,04 dollars)', pointe le broker dans sa note.



Deuxièmement, il se dit 'plus convaincu que jamais qu'à moyen et long terme, Take-Two connaîtra une croissance significative alors qu'une accumulation de contenus de plusieurs années se concrétisera au cours des trois à cinq prochaines années.



