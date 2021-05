Take-Two : Bien orienté après ses résultats de 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive prend 3% à Wall Street, au lendemain de la publication d'un bénéfice net en croissance de 78% à 218,8 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit 1,88 dollar par action, un BPA bien supérieur aux attentes.



Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo ont augmenté de 10% à 839,4 millions, avec une progression de 38% des revenus à caractère récurrent, ces derniers représentant ainsi les deux tiers des revenus totaux.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA de 5,09 dollars et des revenus de 3,37 milliards, l'exploitant de Grand Theft Auto et Red Dead vise pour 2021-22, des fourchettes-cibles respectives de 1,95-2,20 dollars et de 3,14-3,24 milliards.



