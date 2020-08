Take-Two : Acquisition de Playdots

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive fait part d'un accord pour l'acquisition de Playdots, un développeur de jeux sur mobile, pour un montant de 192 millions de dollars composé de 90 millions en numéraire et le solde sous forme d'actions Take-Two nouvellement émises.



L'éditeur de jeux vidéo souligne que cette société non cotée, fondée en 2013 et ayant son siège social à New York, a créé les trois jeux Dots, Two Dots et Dots & Co, qui ont été téléchargés plus de 100 millions de fois.



La partie en numéraire de cette transaction sera financée par de la trésorerie disponible. Soumise aux conditions usuelles, cette acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'année 2020.



