T-Mobile US : Bénéfice dilué par action de 0,55 $

T-Mobile US a publié ses résultats du troisième trimestre 2021, générant des revenus de services postpayés et une croissance de la clientèle parmi les meilleurs du secteur.



Les revenus des services ressortent à 14,7 milliards de dollars en hausse de plus de 4% en glissement annuel, avec une croissance des revenus des services postpayés de 6% en glissement annuel, la meilleure du secteur.



L'EBITDA ajusté s'inscrit à 6,0 milliards de dollars et le bénéfice net est de 691 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action (BPA) est de 0,55 $.



Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation de 3,5 milliards de dollars ont augmenté de 25 % d'une année sur l'autre.



Le Free Cash Flow de 1,6 milliard de dollars a été multiplié par plus de 4 en glissement annuel.



