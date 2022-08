T-Mobile US : Accord satellitaire conclu avec SpaceX

(CercleFinance.com) - T-Mobile US, la filiale américaine de Deutsche Telekom, a annoncé jeudi soir un plan visant à apporter la connectivité aux téléphones portables partout aux Etats-Unis en s'appuyant sur Starlink, la constellation de satellites en orbite terrestre basse de SpaceX.



'La plupart des abonnés mobiles de T-Mobile US pourront avoir une connectivité satellitaire directement depuis leur mobile existant dans les zones reculées non couvertes par le réseau de T-Mobile à partir de 2023', souligne Oddo BHF.



S'il pense probable que le produit génère un trafic négligeable, le bureau d'études juge l'accord 'intéressant car il confirme que les nouvelles constellations 'LEO' visent aussi le marché mobile directement sur téléphones existants et la bonne fréquence'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.