T-Mobile : Étend l'accès à internet dans 70 villes US

(CercleFinance.com) - T-Mobile étend l'Internet 5G à des millions de personnes dans le Midwest américain.



L'opérateur mobile développe l'accès à internet dans 70 villes de l'Illinois, du Michigan et du Wisconsin, où des millions de personnes n'ont toujours pas accès au haut débit.



Grâce à cette expansion, plus de 6 millions de foyers dans ces États, et plus de 40 millions de foyers à l'échelle nationale, sont maintenant admissibles au service T-Mobile Home Internet.



'L'accès à l'internet à haut débit devrait être une évidence, mais des millions de personnes à travers le pays n'ont toujours que peu ou pas de choix en matière de haut débit domestique ', a déclaré Mike Katz, directeur du marketing chez T-Mobile.



