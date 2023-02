Swisscom : Vise un CA de 11,1 à 11,2 Mds de CHF

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe a reculé de 0,6% en 2022 à 11'112 millions de CHF par rapport à 2021. Il est en hausse de 1,0% à taux de change constants. Dans les activités principales suisses, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté à 8'270 millions de CHF (+0,4%). Le chiffre d'affaires des services de télécommunication a reculé de 0,9% à 5'449 millions de CHF.



Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) consolidé a reculé de 1,6% à 4'406 millions de CHF. Hors éléments non récurrents et à taux de change constants, le résultat est en hausse de 3,1%.



Le bénéfice net a reculé de 12,5% d'une année sur l'autre à 1'603 millions de CHF.



Pour 2023, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires net de 11,1 à 11,2 milliards de CHF et un EBITDA de 4,6 à 4,7 milliards.



