Swisscom : Hausse de 20% du bénéfice net en 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7% d'une année sur l'autre à 11'183 millions de CHF. Dans le coeur de métier suisse, le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 17 millions de CHF à 8'233 millions de CHF (-0,2%).



Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 2,2% à 4'478 millions de CHF. Il comprend des éléments non récurrents provenant des ajustements des avantages postérieurs à l'emploi ainsi que des provisions pour litiges et réduction des effectifs. L'EBITDA a augmenté de 1,4% à données comparables.



Swisscom a dégagé un bénéfice net de 1'833 millions de CHF, en hausse de 20,0% par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'éléments non récurrents du résultat financier et de la hausse de l'EBITDA.



Pour l'exercice 2022, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires net de 11,1 à 11,2 milliards de CHF, un EBITDA d'environ 4,4 milliards de CHF et des dépenses d'investissement d'environ 2,3 milliards de CHF.



