Swisscom : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Swisscom prend près de 3% à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de l'opérateur télécoms helvétique, avec un objectif de cours porté de 490 à 575 francs suisses.



'La croissance en Suisse et de Fastweb devrait surprendre à la hausse', estime le broker, ajoutant que l'action Swisscom 'offre des rendements absolus stables avec un faible levier et bénéficiera de la baisse des taux'.



