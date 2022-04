Swiss Re : Vers un rendement des capitaux propres de 14%

(CercleFinance.com) - Lors de sa journée des investisseurs, ce 7 avril, Swiss Re réitère son objectif de porter les rendements des capitaux propres (ROE) du groupe à 14% en 2024, notamment grâce à des contributions plus élevées, à des marges attrayantes dans les activités d'assurance dommages et à une discipline continue en matière de coûts.



La transition du groupe vers les normes IFRS en 2024 devrait augmenter les bénéfices et le ROE par rapport au cadre actuel des US GAAP.



'Nous avons achevé avec succès le redressement de Corporate Solutions et amélioré de manière significative les marges de P&C Re', explique Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer de Swiss Re.



Et de poursuivre : 'Notre stratégie visant à offrir plus qu'un simple transfert de risques à nos clients fonctionne et nous voyons des opportunités intéressantes pour déployer le capital des actionnaires. Dans le même temps, nous maintiendrons notre stricte discipline en matière de coûts, qui nous a permis de maintenir les coûts globalement stables au cours des dix dernières années, tout en augmentant les revenus de 6 % par an. '



