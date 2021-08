Swiss Re : Un partenariat dans l'assurance paramétrique

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé mardi qu'il comptait étendre l'utilisation de Storm, une solution d'assurance paramétrique dédiée aux garanties tempêtes.



Le réassureur suisse explique qu'il compte avoir un recours croissant à cette solution conçue par Reask, une société d'analyse des risques liés aux cyclones tropicaux, pour le versement de ses indemnisations.



Le groupe explique qu'il prévoit de tirer parti des données technologiques avancées de Storm, qui mesurent la vitesse du vent, pour fournir une couverture contre les cyclones tropicaux aux entreprises et aux entités publiques exposées.



Dans le cadre de l'assurance paramétrique, les couvertures sont automatiquement déclenchées lorsque les données provenant de sources objectives dépassent des seuils convenus au préalable.



Initialement lancé dans les zones sujettes aux ouragans, Storm sera associé à Metryc, un autre produit de Reask permettant de modéliser le risque, en dehors des Etats-Unis et des Caraïbes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.